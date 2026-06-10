Incidente, muore a 42 anni: pauroso scontro nei pressi di un supermercato. Quattro i feriti

Terni, 10 giugno 2026 – E’ deceduta una delle cinque persone rimaste ferite in un tremendo incidente avvenuto nella mattina di mercoledì 10 giugno a Terni. Si tratta di un 42enne, che era rimasto incastrato tra le lamiere e che era stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118. L’uomo, disabile, era molto grave. I medici hanno provato a strapparlo alla morte, ma l’uomo è poi deceduto in mattinata in ospedale. Sull’auto c’erano anche i genitori dell’uomo e il nipote. La zona in cui è avvenuto l’incidente è quella di Gabelletta.

Da capire cosa è accaduto. Lo scontro fra le due auto è stato molto violento. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza. Immediato l’arrivo del 118, dei vigili del fuoco e della polizia, oltre alla polizia locale. Le forze dell’ordine adesso ricostruiranno la dinamica. Lo scontro è avvenuto nei pressi di un supermercato. I mezzi sono andati completamente distrutti. I vigili del fuoco intervenuti dal comando di Terni si sono occupati, oltre che di estrarre le persone rimaste tra le lamiere, anche di mettere i mezzi in sicurezza. L’uomo era stato trasferito al Santa Maria di Terni, dove appunto è spirato. Il 42enne era a bordo, insieme ai familiari, di una Peugeot. L’altra auto è una Wolkswagen Polo.

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