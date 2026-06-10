Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO (PU) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Pesaro e Fano in direzione sud, dove un mezzo pesante si è ribaltato.

La squadra VVF di Pesaro è impegnata nelle operazioni di soccorso per estrarre il conducente, rimasto incastrato all’interno della cabina del veicolo.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

La squadra di Pesaro, con l’ausilio dell’autogru, ha provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del mezzo pesante, che dopo il ribaltamento aveva occupato completamente le tre corsie di marcia. La cabina era inoltre finita contro un pilone dell’infrastruttura autostradale.

I Vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione dell’autista, successivamente affidato al personale sanitario del 118 che ne ha constatato il decesso.

L’intervento si è concluso con la rimozione del veicolo e del relativo carico.

Sul posto le forze dell’ordine



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MONTEMARCIANO (AN) – INCENDIO FURGONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13:00 in via Honorati, presso il parcheggio di un supermercato, per l’incendio di un furgone.

La squadra di Senigallia ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno coinvolto anche due autovetture, utilizzando liquido schiumogeno, e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

Non si segnalano persone coinvolte.

Dal Comando di Ancona

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SIROLO (AN) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona del Passo del Lupo per il soccorso a una persona impossibilitata a proseguire il percorso, ma in buone condizioni di salute.

La squadra di Ancona e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) stanno effettuando le operazioni di recupero in un’area particolarmente impervia.

Concluso l’intervento di soccorso nella zona del Passo del Lupo. Il ragazzo, in buone condizioni di salute, è stato recuperato dal personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e accompagnato fino alla propria autovettura.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Dal Comando di Ancona