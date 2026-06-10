Roma, Simone Alessio è argento al World Taekwondo

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

La seconda giornata del World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 si chiude con una splendida medaglia d’argento nella categoria +80 kg, conquistata da Simone Alessio, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, al termine di una finale rocambolesca ed entusiasmante che ha acceso il folto pubblico presente alla Grand Prix Arena del Foro Italico di Roma.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024, vice campione del mondo ed attuale numero uno del ranking mondiale ha trascinato il pubblico del Foro Italico dentro una serata di grande sport, emozione e adrenalina.

L’azzurro ha aperto la sua giornata superando con autorevolezza il greco Tholiotis agli ottavi di finale, imponendosi per 2-0.

Poi, ai quarti, è sta la volta dell’ucraino Artem Harbar in match intenso, combattuto fino all’ultimo secondo, deciso solamente nel terzo round dopo una straordinaria rimonta di Alessio che ha fatto esplodere il Foro Italico in un vero e proprio boato da stadio.

In semifinale Alessio ha superato con grande lucidità il sudcoreano Sanghyun Kang, imponendosi 2-0 e conquistando l’accesso alla finalissima.

L’ultimo atto contro il russo Rafail Aiukaev è stato intenso e spettacolare.

Alessio ha conquistato il primo round ed è stato a un passo dalla vittoria anche nel secondo, perso per una penalità a tre decimi di secondo della scadenza del tempo, prima di arrendersi soltanto al terzo parziale in una finale combattutissima chiusa sul 2-1.

Presenti sugli spalti, insieme migliaia di spettatori, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il Direttore Generale di Sport e Salute SpA, Diego Nepi Molineris, il Presidente della Federazione Italiana Nuoro, On. Paolo Barelli, ed il Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito.

Per il Corpo Nazionale, invece, erano presenti il dirigente dell’Ufficio per le attività sportive, Lamberto Cignitti, ed il tecnico della sezione taekwondo delle Fiamme Rosse, Francesco Laface.

Nella mattinata anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi aveva fatto assistito ad alcuni incontri del torneo Kim e Liù, tradizionale evento dedicato ai giovani atleti, e fatto visita alla Grand Prix Arena per alcuni incontri preliminari, testimoniando la vicinanza delle istituzioni a questo importante evento internazionale.