Torneo regionale Vigili del Fuoco calcio a 5 – MEMORIAL “WALTER LOCATELLO”: sabato 3 giugno

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA – SPORT

Sabato 13 giugno 2026, presso l’impianto sportivo di Martellago (VE), in via Trento, si svolgerà il Torneo Regionale VV.F. di calcio a 5 – Memorial “Walter Locatello”, dedicato al collega tragicamente scomparso durante il nubifragio che ha colpito la zona dell’Alpago, il 2 novembre 2023.

La manifestazione, nata su iniziativa del Comando di Treviso, dove Walter Locatello aveva prestato servizio all’inizio della carriera distinguendosi anche come portiere della squadra di calcio del Comando, prosegue il suo percorso itinerante tra i Comandi dei Vigili del fuoco del Veneto.

Dopo le precedenti edizioni organizzate dai Comandi di Treviso e Belluno, la terza edizione sarà curata dal Comando di Venezia presso l’impianto sportivo di Martellago.

Il torneo avrà inizio alle ore 10 e si concluderà intorno alle 19 con le gare finali e le premiazioni, rappresentando un momento di sport, memoria e condivisione tra il personale dei Vigili del fuoco della regione.

La manifestazione nasce con l’intento di ricordare e onorare la figura di Walter Locatello, mantenendone vivo il ricordo attraverso i valori di lealtà, spirito di squadra e solidarietà che hanno contraddistinto il suo servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

La manifestazione avrà inoltre una finalità benefica: eventuali proventi della giornata saranno interamente devoluti ad associazioni no profit, contribuendo a sostenere progetti e attività di carattere sociale e solidaristico.