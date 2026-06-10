VIDEO – Scossa di terremoto nelle Filippine, il bilancio delle vittime sale a 46. Sisma di magnitudo 7.8

GENERAL SANTOS, Filippine — Mercoledì, i soccorritori nel sud delle Filippine hanno estratto un corpo dalle macerie di un supermercato crollato, mentre il bilancio delle vittime del forte terremoto è salito a 46.

La scossa di terremoto di magnitudo 7.8 al largo della costa di Mindanao, lunedì, ha provocato il crollo di edifici, innescato frane e fatto scattare allarmi tsunami in un’ampia area dell’isola meridionale.

Joey Deluvio, 39 anni, era uno dei due dipendenti di un supermercato a General Santos City, che è stato al centro degli sforzi di recupero nonostante la costante minaccia di scosse di assestamento.

Le apparecchiature per la rilevazione di vita avevano individuato un “debole battito cardiaco” nelle prime fasi dell’operazione, ha dichiarato mercoledì all’AFP la soccorritrice locale Michelle Chua, ma “quando sono arrivati ​​al corpo… non c’erano segni di vita”.

Il corpo di Deluvio è stato trovato incastrato tra due travi, ha aggiunto Chua.

Mercoledì, l’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha aggiornato il bilancio delle vittime a 45, mentre il numero dei dispersi è balzato drasticamente da quattro a 17.