Vigili del fuoco di Cosenza: posata la prima pietra della nuova sede del Comando provinciale

Ha preso ufficialmente il via il percorso che doterà Cosenza di una nuova, moderna ed efficiente sede per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Questa mattina, in viale Magna Graecia – nell’area della cittadella degli stadi e del campo scuola – si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo complesso, alla presenza dei sottosegretari all’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro, del prefetto Rosa Maria Padovano, del sindaco Franz Caruso e dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

La nuova caserma sorgerà su un’area totale di 6mila metri quadrati disposti su tre piani. Il piano terra sarà interamente destinato all’autorimessa, progettata secondo standard moderni, mentre i piani superiori ospiteranno sale riunioni, uffici e ampi spazi dedicati alla formazione del personale.

La cerimonia è stata aperta dal Comandante provinciale di Cosenza, l’ingegner Roberto Fasano.

Il sottosegretari hanno espresso profonda gratitudine verso il personale del Comando anche per l’impegno straordinario nei recenti nubifragi di febbraio scorso, per il cui il Comando è stato insignito di un elogio consegnato oggi dal Capo del Corpo. Nell’occasione è stata altresì comunicata l’avvenuta firma del decreto di istituzione del distaccamento permanente di Trebisacce da parte del ministro Piantedosi e il potenziamento di 33 operatori a servizio del comprensorio che abbraccia ben 17 Comuni.

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