Gattino bloccato nel motore di un’auto, recuperato dopo un’ora dai Vigili del Fuoco ad Adria

Si è concluso con un lieto fine l’intervento effettuato questa mattina dai Vigili del Fuoco di Adria nel parcheggio del centro commerciale Il Porto, dove un gattino era rimasto bloccato all’interno del vano motore di un’auto in sosta.

La segnalazione è arrivata intorno alle 9.30, quando è stata notata la presenza del piccolo animale in una posizione particolarmente difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni per liberarlo

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