giovedì, Giugno 11, 2026
Ultimo:
Animalicronaca

Gattino bloccato nel motore di un’auto, recuperato dopo un’ora dai Vigili del Fuoco ad Adria

Il Faro

Si è concluso con un lieto fine l’intervento effettuato questa mattina dai Vigili del Fuoco di Adria nel parcheggio del centro commerciale Il Porto, dove un gattino era rimasto bloccato all’interno del vano motore di un’auto in sosta.

La segnalazione è arrivata intorno alle 9.30, quando è stata notata la presenza del piccolo animale in una posizione particolarmente difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni per liberarlo

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/703536/gattino-bloccato-nel-motore-di-unauto-recuperato-dopo-unora-dai-vigili-del-fuoco-ad-adria.html

Potrebbe anche interessarti

Madagascar, tragedia allo stadio – 13 persone morte schiacciate dalla folla

Il Faro

VIDEO – Almeno 21 studenti feriti nello schianto di un autobus che trasportava la squadra di football di una scuola media in Pennsylvania

Il Faro

Colpo della Guardia di Finanza: bloccato un narcotrafficante con oltre 1milione di euro di droga

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *