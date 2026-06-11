giovedì, Giugno 11, 2026
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In fiamme Capanna Faustinelli, un incendio distrugge il rifugio sull’Adamello

Il Faro

Un episodio catastrofico si è consumato nel cuore delle montagne dell’Adamello, dove ha preso fuoco la Capanna Faustinelli (o Lagoscuro) posizionata lungo il Sentiero dei fiori, a oltre 3.100 metri di quota.

Le fiamme sono stati visibili in serata a tutta l’alta Valcamonica e ciò ha fatto scattare rapidamente l’allarme. Il dolore per la distruzione di uno dei simboli dell’escursionismo e alpinismo bresciano è forte, ma ciò che dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo è la mancanza di persone nelle vicinanze della Capanna nel momento dell’incidente. Un elicottero si è infatti alzato in volo e ha perlustrato la zona, escludendo la presenza di civili.

https://www.ilriformista.it/in-fiamme-capanna-faustinelli-un-incendio-distrugge-il-rifugio-sulladamello-517447/

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