Rischio biologico e gestione delle emergenze: i Vigili del Fuoco in formazione all’Aten Center
Anche quest’anno Aten Center ha aperto le porte dei propri laboratori d’avanguardia per accogliere un gruppo di dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nelle giornate dell’8 e 9 giugno, si sono svolte delle lezioni specialistiche e attività pratiche all’interno del laboratorio di Spettroscopia e del laboratorio di Genomica e Proteomica. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Corso di formazione per la Rilevazione del rischio biologico, un percorso didattico e operativo di fondamentale importanza per la gestione delle emergenze sul territorio e per dotare i Vigili del Fuoco degli strumenti scientifici necessari a identificare e gestire minacce biologiche.
Il corso è coordinato dalla Prof.ssa Patrizia Cancemi, docente del Dipartimento STEBICEF (Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche), che ha guidato le sessioni coniugando il rigore della ricerca accademica con le esigenze pratiche dei professionisti della sicurezza.
Con questo appuntamento si rinnova la sinergia strategica tra l’Università e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uniti nell’obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza e protezione dei cittadini attraverso l’alta formazione.
https://www.unipa.it/servizi/atencenter/Titolo-Rischio-biologico-e-gestione-delle-emergenze-i-Vigili-del-Fuoco-in-formazione-allAten-Center