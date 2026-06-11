Roma, maxi incendio in un vivaio al Tuscolano: abitazioni evacuate, presenza di un serbatoio di Gpl nell’area interessata dalle fiamme

Un vasto incendio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, poco dopo le 17, in via Fossato di Vico, a Roma. Sei squadre dei vigili del fuoco ( 3A, 12 AA, AB10, TA6, AB32 E 32A) stanno intervenendo nel vivaio “Antico Garden” per spegnere le fiamme. A intercettare l’incendio, al Tuscolano, nella zona di via del Mandrione, è stato un elicottero dell’Arma dei Carabinieri in transito sull’area interessata. Stando a una prima ricostruzione, il fumo è stato causato dai materiali di copertura delle serre preseti nel vivaio

La colonna di fumo nero si sta espandendo e sta interessando il quadrante sud-est di Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Tuscolano e dela compagnia piazza Dante. Al momento non si registrano persone ferite. Secondo quanto appreso da “Il Messaggero” le abitazioni limitrofe sono state evacuate poichè è stata rilevata la presenza di un serbatoio di Gpl interrato nell’area interessata alle fiamme.

https://www.leggo.it/italia/roma/11_giugno_2026_incendio_roma_oggi_casilina_tuscolana_vivaio-9586730.html