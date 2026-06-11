Vasti incendi a Rende e Cosenza, giornata difficile per i vigili del fuoco
Giornata molto impegnativa per i vigili del fuoco tra Rende e Cosenza per almeno due vasti incendi che hanno richiesto l’intervento di diverse squadre.
A Rende fiamme tra Commenda e Saporito con nuvoloni densi di fumo visibili anche a grande distanza. L’incendio è stato circoscritto dopo un paio d’ore. A
Cosenza il fuoco è divampato nella zona di Viale Parco. Si preannuncia un’estate difficile, in linea del resto con quanto accade ogni anno senza che si prendano le necessarie contromisure. Il solito ritornello.
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