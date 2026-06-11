giovedì, Giugno 11, 2026
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Vigili del fuoco

Vasti incendi a Rende e Cosenza, giornata difficile per i vigili del fuoco

Il Faro

Giornata molto impegnativa per i vigili del fuoco tra Rende e Cosenza per almeno due vasti incendi che hanno richiesto l’intervento di diverse squadre.

A Rende fiamme tra Commenda e Saporito con nuvoloni densi di fumo visibili anche a grande distanza. L’incendio è stato circoscritto dopo un paio d’ore. A

Cosenza il fuoco è divampato nella zona di Viale Parco. Si preannuncia un’estate difficile, in linea del resto con quanto accade ogni anno senza che si prendano le necessarie contromisure. Il solito ritornello.

https://www.iacchite.blog/vasti-incendi-a-rende-e-cosenza-giornata-difficile-per-i-vigili-del-fuoco/

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