Vasto incendio a Vibo minaccia un rifugio per cani, animali salvati da una catena di solidarietà

VIBO VALENTIA Un vasto incendio è divampato nella zona industriale di Vibo Valentia, in un’area che ospita alcuni impianti fotovoltaici, sprigionando in poco tempo fiamme alte e una densa e scura colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Oltre ai danni materiali, al rischio ambientale, il rogo ha fatto scattare una corsa contro il tempo per mettere in salvo i cani del rifugio dell’Associazione Argo, che si trova a ridosso dell’area interessata dall’incendio. I volontari dell’associazione hanno affidato ai canali social un appello urgente: «Abbiamo bisogno immediatamente di auto per spostare i cani dal rifugio». Sul luogo del rogo sono prontamente intervenute le squadre di soccorso e i Vigili del fuoco, attualmente al lavoro per lo spegnimento. Nel frattempo la risposta della comunità vibonese non si è fatta attendere.

Si registra infatti una forte mobilitazione di cittadini e passanti che, raggiunti dall’appello dell’Associazione Argo, stanno raggiungendo la zona industriale per dare supporto ai volontari e trarre in salvo gli animali. La situazione resta monitorata in attesa che l’emergenza rientri.

https://www.corrieredellacalabria.it/2026/06/11/vasto-incendio-a-vibo-minaccia-un-rifugio-per-cani-animali-salvati-da-una-catena-di-solidarieta