VIDEO – Belfast, rivolta anti-migranti: case bruciate e caccia agli stranieri.

BELFAST — Martedì sera, uomini mascherati hanno dato fuoco a case, veicoli e un autobus di linea a Belfast, incendiando quartieri in tutta la città, dopo che un video raccapricciante di una presunta aggressione con un coltello da parte di un richiedente asilo sudanese è diventato virale, scatenando l’ennesima ondata di violenza anti-immigrazione che ha sconvolto il Regno Unito.

Ignorando gli appelli alla calma lanciati da politici e religiosi, i rivoltosi si sono scatenati nei quartieri a forte presenza di immigrati di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, in alcuni casi andando di casa in casa e costringendo alcune famiglie a fuggire sotto la protezione della polizia.

Secondo i testimoni, uomini con passamontagna e cappucci gridavano “fuori gli stranieri”. Una famiglia con bambini è stata scortata fuori da una casa in fiamme, stando a quanto riportato dalla BBC, e una famiglia di rifugiati ucraini è fuggita dalla porta sul retro mentre la porta principale bruciava.

https://www.washingtonpost.com/world/2026/06/10/belfast-riots-mayhem-follow-alleged-stabbing-by-sudanese-asylum-seeker/