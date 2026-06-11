giovedì, Giugno 11, 2026
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VIDEO – Morti sul lavoro, quattro persone hanno perso la vita nelle strade del Frusinate

Il Faro

La strada continua a mietere vittime e queste sono correlate alla vita lavorativa. Quattro vite spezzate in meno di ventiquattr’ore sulle strade del frusinate.

Dopo il terribile impatto di ieri sulla Sora-Avezzano, costato la vita ad un imprenditore edile sessantaseienne e a due suoi giovani operai originari del Gambia e della Nigeria che rientravano dal cantiere, questa mattina la via Morolense si è trasformata nell’ennesimo scenario di morte per lo scontro tra un’auto e un autotreno, in cui ha perso la vita un cinquantenne di Veroli.

Un altro giorno di sangue con il violento impatto avvenuto proprio nel pieno del traffico, dove numerosi pendolari si dirigono nei luoghi di lavoro e nel contempo transitano numerosi mezzi pesanti. 

https://www.rainews.it/video/2026/06/morti-sul-lavoro-quattro-persone-hanno-perso-la-vita-nelle-strade-del-frusinate-76a958bc-a482-4fbd-a18f-d3b7377d9fa5.html

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