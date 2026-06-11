VIDEO – Un elicottero dell’esercito pakistano si schianta in Kashmir, tutto l’equipaggio muore.

L’incidente è avvenuto vicino a Muzaffarabad, capoluogo regionale, durante una protesta e uno sciopero indetti dal Joint Awami Action Committee, un’alleanza di vari gruppi recentemente messa al bando.

Secondo quanto riportato dall’AP, i militari non hanno ipotizzato alcun collegamento tra la protesta e l’incidente.

Secondo i testimoni, l’elicottero è precipitato poco dopo il decollo da un eliporto. Le ambulanze sono giunte sul posto e hanno trasportato le vittime in un ospedale vicino.

“Le squadre di soccorso e recupero hanno raggiunto immediatamente il luogo dell’incidente”, ha dichiarato l’esercito, aggiungendo che è stata disposta un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente, si legge nel rapporto.