Alla Sapienza nasce CAVE: la realtà virtuale al servizio della ricerca

MATTEO MARTINELLI

L’Università Sapienza di Roma compie un passo importante sul fronte dell’innovazione tecnologica applicata alla scienza. Presso la Facoltà di Architettura a Valle Giulia è stato ufficialmente inaugurato il CAVE, acronimo di Cave Automatic Virtual Environment, un ambiente virtuale immersivo unico nel panorama delle infrastrutture dell’ateneo romano. Lo spazio è stato progettato per supportare la ricerca scientifica avanzata attraverso l’uso della realtà aumentata e di scenari virtuali interattivi.

La nuova infrastruttura ha completamente trasformato la sala Next Theatre della facoltà in un laboratorio multimediale d’avanguardia. Dal punto di vista strutturale, l’ambiente è delimitato da tre pareti LED ad alto rendimento disposte in forma trapezoidale, a cui si associa un sofisticato impianto acustico a diffusione omnidirezionale. Questa particolare configurazione consente a team di ricercatori di operare contemporaneamente sullo stesso oggetto di studio, interagendo in tempo reale con modelli tridimensionali, ricostruzioni digitali, nuvole di punti, immagini ad altissima risoluzione e riprese a 360 gradi. La progettazione e la realizzazione dell’opera sono state curate da ETT, nell’ambito del Partenariato Esteso CHANGES finanziato con i fondi del PNRR.

L’obiettivo strategico dell’iniziativa è favorire un dialogo immediato e visivo tra studiosi appartenenti ad ambiti disciplinari differenti. Durante la cerimonia di presentazione, la rettrice Antonella Polimeni ha evidenziato come l’apertura del CAVE rappresenti la concretizzazione di una visione della ricerca sempre più collaborativa e interdisciplinare, orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale e capace di sfruttare le trasformazioni digitali per abbattere le disuguaglianze nell’accesso alla conoscenza.

All’evento inaugurale, conclusosi con una dimostrazione pratica delle potenzialità del sistema, hanno preso parte figure di rilievo del mondo accademico e istituzionale, tra cui il segretario generale del MUR Marco Mancini, il dirigente del ministero Fabrizio Cobis e il preside della facoltà di Architettura Orazio Carpenzano. Insieme a loro sono intervenuti anche Paolo Carafa, vicepresidente della Fondazione CHANGES, e Carlo Bianchini, coordinatore scientifico del progetto.