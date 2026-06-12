Allineamenti planetari: quando il cielo mette in scena le sue parate

MATTEO MARTINELLI

Il cielo di questo periodo offre uno spettacolo che, ciclicamente, torna a infiammare le bacheche dei social e ad alimentare suggestioni pseudoscientifiche: la parata dei pianeti. Spesso si sente parlare di corpi celesti pronti a disporsi lungo una retta geometrica perfetta, quasi a voler sfidare le leggi della fisica. La realtà, fortunatamente, è molto più sfumata, priva di catastrofismi e decisamente più affascinante.

Questione di prospettiva: cos’è davvero un allineamento

In astronomia il termine “allineamento planetario” non descrive una riga millimetrica tracciata nello spazio profundo. I pianeti del nostro sistema non si troveranno mai in una perfetta linea tridimensionale, per il semplice fatto che le loro orbite non giacciono esattamente sullo stesso piano. Quando gli esperti parlano di parata, si riferiscono a un fenomeno visivo legato alla prospettiva terrestre. Tutti i pianeti viaggiano intorno al Sole seguendo l’eclittica, il percorso apparente che la nostra stella traccia nella volta celeste. Quando due o più corpi si ritrovano concentrati in un piccolo settore di cielo dal nostro punto di vista, l’effetto ottico è quello di una suggestiva sfilata. Se osservassimo la scena dall’alto del Sistema Solare, noteremmo semplicemente che quei pianeti si sono raggruppati sul medesimo lato rispetto al Sole.

Il calendario dei prossimi appuntamenti in cielo

A seconda di quanti protagonisti si stringono nello stesso fazzoletto di cielo, gli allineamenti si dividono in mini, piccoli o grandi. Il calendario dei prossimi mesi offre diverse occasioni per sollevare gli occhi della mente e del corpo verso la volta celeste. Proprio in questi giorni di metà giugno si sta consumando un mini allineamento serale che vede ravvicinati Mercurio, Venere e Giove, tutti visibili a occhio nudo subito dopo il tramonto. Per uno spettacolo decisamente più affollato bisognerà attendere il prossimo 12 agosto, quando andrà in scena un grande allineamento mattutino. Prima dell’alba si disporranno idealmente in fila ben sei pianeti: Giove, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno. In autunno, precisamente il 14 novembre, un allineamento più piccolo ma molto luminoso mostrerà Mercurio, Venere, Marte e Giove nelle prime ore del mattino. Il fenomeno si ripeterà con combinazioni differenti anche nel corso del prossimo anno. Il 18 aprile 2027 sarà la volta di un quartetto mattutino composto da Mercurio, Venere, Saturno e Nettuno, seguito il 2 luglio dello stesso anno da una parata a cinque elementi. Le ultime battute del 2027 riserveranno infine un grande allineamento serale il giorno di Natale, con sei pianeti contemporaneamente visibili nella stessa porzione di cielo.

Gravità e miti da sfatare

L’idea che una parata planetaria possa scatenare terremoti, tsunami o repentine inversioni dei poli magnetici è una credenza antica quanto infondata. La forza di gravità esercitata dagli altri pianeti sulla Terra è microscopica. Gli unici due corpi capaci di influenzare concretamente il nostro pianeta sono la Luna, per via della sua estrema vicinanza, e il Sole, in virtù della sua massa smisurata. Nemmeno un allineamento completo di tutto il Sistema Solare potrebbe alterare i delicati equilibri biologici o geologici della Terra.

Allo stesso modo, il presunto carico di energia cosmica tanto caro alle interpretazioni astrologiche non trova alcun riscontro scientifico. Se l’allineamento di queste sere genera ispirazione o una ritrovata energia per iniziare un nuovo progetto, il merito è della meraviglia che la natura sa suscitare, non di un influsso misterioso proveniente da Venere o da Giove.

Per godersi lo spettacolo non servono grandi strumentazioni, se non un binocolo nel caso si vogliano scovare i giganti ghiacciati più distanti come Urano e Nettuno. Il massimo sforzo richiesto, ancora una volta, resta quello di trovare il momento giusto per staccarsi dagli schermi artificiali e guardare verso l’alto.