Blitz Coldiretti ‘contro’ trafficanti di olio e grano sotto 13 Prefetture d’Italia

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 Migliaia di agricoltori hanno partecipato a Roma, Bari, Parlemo e in tante altre città italiane ai presidi organizzati da Coldiretti per sollecitare interventi governativi a sostegno del comparto.

Al centro della mobilitazione, la richiesta di bloccare le speculazioni e le importazioni incontrollate di olio e grano. Secondo i manifestanti, l’ingresso selvaggio di prodotti dall’estero starebbe provocando il crollo delle quotazioni sul mercato interno, danneggiando i produttori locali e a scapito della salute dei cittadini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev