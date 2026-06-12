Bombe su Tiro, ennesima strage dell’IDF

Libano in fiamme. Morti, distruzione, una moltitudine di disperati in fuga. È di almeno 9 morti e 28 feriti il bilancio delle vittime dell’attacco di Israele su una zona residenziale nella città di Tiro, nel sud del Libano. Lo riporta l’Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna). La protezione civile e le squadre di ambulanza continuano le operazioni di ricerca e soccorso, rimuovendo le macerie per trovare i dispersi.

L’attacco è avvenuto poco dopo che l’esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga, ha riferito l’Agenzia di stampa nazionale. L’ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma l’esercito israeliano ha affermato che combattenti di Hezbollah operano in quella zona. Israele ha chiesto l’evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti.

https://www.unita.it/2026/06/10/bombe-su-tiro-ennesima-strage-dellidf/