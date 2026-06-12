Borgo Valbelluna, collisione tra un camion dei vigili del fuoco e un’auto

Schianto tra un mezzo dei vigili del fuoco e un’autovettura. Il camion era a sirene spiegate e la squadra stava andando a fare un intervento, quando sulla strada provinciale 1, all’altezza del supermercato di Mel, c’è stato l’impatto con una Volkswagen Golf con a bordo una persona.

In via Tempietto è arrivata l’ambulanza del Suem 118, che ha estratto il ferito e ha provveduto al trasporto all’ospedale San Martino. Non dovrebbe essere grave.

https://www.corrierealpi.it/cronaca/borgo-valbelluna-mel-schianto-vigili-fuoco-tempietto-pdl0q51n