Cagliari, è allarme odore di gas: evacuato l’ospedale Marino, scattano verifiche

Momenti di preoccupazione tra Quartu Sant’Elena e l’area metropolitana di Cagliari per una serie di segnalazioni legate a un forte odore di gas percepito in più zone del territorio. Le chiamate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine si sono moltiplicate nel corso della giornata, spingendo all’avvio immediato di numerosi sopralluoghi. Nonostante i controlli effettuati, al momento non sarebbe stata individuata alcuna origine certa del fenomeno.

Tra gli episodi più delicati figura quello avvenuto intorno alle ore 13 presso l’ospedale Marino, struttura oggi integrata nel sistema della Asl di Cagliari, dove personale e pazienti hanno avvertito un odore particolarmente intenso.

Per ragioni precauzionali la sicurezza interna ha disposto l’evacuazione temporanea del personale. Nella struttura erano presenti oltre 150 persone, tra operatori sanitari e ricoverati.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno effettuato verifiche approfondite che, secondo quanto emerso, non avrebbero rilevato alcuna perdita di gas. Non è stato quindi necessario trasferire all’esterno i pazienti non autosufficienti.