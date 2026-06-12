Catamarano a fuoco nelle acque di Porto Pollo, in salvo l’unica persona a bordo

ncendio a bordo di un catamarano questo pomeriggio, intorno alle 14.30, mentre l’imbarcazione si trovavao ferma in rada davanti alla spiaggia di Porto Pollo, sulla costa di Palau.

Un uomo, un 49enne con documenti di identità italiani, unica persona a bordo, si è messo in salvo da solo raggiungendo la spiaggia a nuoto. L’uomo, in stato di choc, è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti due unità della Capitaneria di porto di La Maddalena, coordinate dal comandante, Vittorio Vanacore, i vigili del fuoco con i sommozzatori di Porto Torres e un elicottero.

La zona è stata delimitata dalle motovedette della Guardia costiera per ragioni di sicurezza, ed è tuttora interdetta. Dell’incidente, su cui indaga la Guardia costiera, è stato informato il ministero dell’Ambiente per eventuali problematiche di inquinamento ambientale.