Cinque Paesi Ue chiedono garanzie più rigide per i futuri Stati membri per evitare un nuovo Orbán

L’Unione europea deve dotarsi di strumenti aggiuntivi per reagire più rapidamente nei confronti dei nuovi Stati membri che violano i diritti fondamentali e i principi democratici. Lo sostengono cinque Paesi, mentre l’allargamento dell’Ue torna ad acquisire urgenza.

In una proposta congiunta di Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, visionata da Euronews, si raccomanda di rafforzare i trattati di adesione dei futuri membri del blocco con diverse clausole di salvaguardia, per reprimere le violazioni delle norme dell’Ue e imporre sanzioni rapide, come la sospensione dei fondi e dei diritti di voto.

Il documento prevede inoltre che, per un periodo non precisato, ai nuovi arrivati sia limitato il potere di veto, per evitare blocchi improvvisi sulle decisioni considerate prioritarie. La politica estera è uno degli ambiti in cui l’Ue richiede sempre l’unanimità. L’allargamento, ha affermato un diplomatico, “non deve andare a scapito della nostra capacità d’azione”.

L’iniziativa è in larga misura una risposta alla difficile esperienza vissuta dall’Ue con Viktor Orbán. L’ex primo ministro ungherese, estromesso ad aprile dopo 16 anni consecutivi al potere, ha più volte messo i colleghi con le spalle al muro con una serie di veti a ripetizione.

https://it.euronews.com/my-europe/2026/06/10/cinque-paesi-ue-chiedono-garanzie-piu-rigide-per-i-futuri-stati-membri-per-evitare-un-nuov?