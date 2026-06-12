La Città di Portoferraio attribuisce un encomio ai Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Durante una cerimonia tenutasi la mattina di giovedì 11 giugno presso il Palazzo Comunale, il sindaco della città di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ha consegnato un encomio ai Vigili del fuoco nell’ambito del “Premio città di Portoferraio 2026” per i numerosi interventi di soccorso e salvataggio effettuati durante l’alluvione del 13 febbraio 2025.

A ricevere il riconoscimento il Comandante di Livorno, Pietro Vincenzo Raschillà, accompagnato da una delegazione di Vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio.

Il primo cittadino elbano, nel ricordare i drammatici momenti di quel pomeriggio, ha voluto ringraziare i Vigili del fuco dell’Isola d’Elba e tutti quelli arrivati in supporto da Livorno oltre che dai comandi di Grosseto e Firenze, per la loro opera a favore della sicurezza dei cittadini.

Il Comandante Raschillà, nell’evidenziare come l’attenzione del Corpo Nazionale nei confronti dell’Isola d’Elba sia sempre stata molto alta, ha comunicato ai presenti che al distaccamento di Portoferraio è stato assegnato un battello alluvionale leggero e prossimamente ne verrà assegnato anche uno pneumatico per il soccorso acquatico di superficie.