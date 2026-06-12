Mondiali 2026 al via: il torneo più gigantesco di sempre (mentre noi cerchiamo le pile del telecomando)

MATTEO MARTINELLI

Il Mondiale 2026 prende il via dall’Estadio Azteca di Città del Messico, inaugurando l’edizione più mastodontica e ipertrofica mai concepita nella storia del calcio. Con 48 squadre, 12 gironi e 104 partite distribuite tra Stati Uniti, Canada e Messico, il torneo si chiuderà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Un evento mediatico globale che tutto il pianeta aspettava, tranne l’Italia. Per gli azzurri si tratta infatti della terza clamorosa esclusione consecutiva ai preliminari, un tormento che lascia ai tifosi il solo ruolo di spettatori disincantati sul divano, pronti a godersi lo spettacolo senza nevrosi, tifando per i meno antipatici. Il formato allargato ridisegna la geografia del torneo: passano le prime due di ogni girone e le otto migliori terze. Se da un lato l’accesso alla fase a eliminazione diretta diventa statisticamente più facile per le big, dall’altro si moltiplica il rischio di sorprese e “gironi della morte”. Altra novità dal sapore commerciale sono le due pause idratazione obbligatorie per tempo, introdotte per contrastare il caldo nordamericano ma già vendute a peso d’oro dalla FIFA agli sponsor.

I modelli statistici vedono favorite le grandi d’Europa, a partire dalla Spagna di Luis de la Fuente, una macchina da possesso palla resa più verticale dal talento del diciottenne Lamine Yamal, anche se resta l’incognita sulla piena forma del faro di centrocampo Rodri. Subito dietro c’è la Francia di Deschamps, un gruppo che non controlla il gioco ma lo azzanna con l’attacco più letale del mondo, guidato da Mbappé (a caccia del record di gol di Klose) e dal Pallone d’Oro Dembelé, al netto di una difesa non impeccabile. Terza forza del ranking è l’Inghilterra di Thomas Tuchel, che ha blindato la retroguardia e si affida a un Harry Kane da 61 gol stagionali.

Le insidie maggiori per le europee arriveranno però dal fattore climatico e dalle distanze, elementi che storicamente nelle Americhe favoriscono le nazionali del Sudamerica. Il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, cerca il riscatto dopo 24 anni di digiuno puntando sulla solidità difensiva e sul talento di Vinicius, oltre al discusso ritorno del trentaquattrenne Neymar. L’Argentina si presenta invece per tentare un bis storico che manca dal 1962, nell’ultimo ballo mondiale di Leo Messi che compirà 39 anni durante il torneo e verrà gestito da Scaloni per dare spazio a una nuova generazione di talenti come Nico Paz. Sesto e ultimo Mondiale anche per il quarantunenne Cristiano Ronaldo nel fortissimo Portogallo, una rosa ricca di qualità ma storicamente fragile nella gestione emotiva. Infine, occhio alle mine vaganti. La Norvegia torna dopo 28 anni trascinata da un alieno come Erling Haaland, autore di 16 gol nelle qualificazioni. Non sono più sorprese ma certezze il Giappone, per organizzazione tattica e transizioni rapide, e il Marocco, forte della solidità difensiva guidata da Hakimi. Ci attendono trentanove giorni di calcio totale e imprevedibile, dove lo stato di forma e gli infortuni decideranno tutto