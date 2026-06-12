L’AI è sempre più presente nella Pubblica amministrazione. Consip, la centrale degli acquisti pubblici, ha avviato l’utilizzo di strumenti e agenti di intelligenza artificiale per accelerare e innovare la gestione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ottimizzando i propri processi interni, per una qualità sempre maggiore del supporto fornito ad amministrazioni e imprese.

Sono 38 i casi d’uso già in corso di implementazione, con applicazioni che vanno dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione delle gare, dalle attività di valutazione delle offerte, fino al monitoraggio dell’esecuzione contrattuale. L’iniziativa, fa sapere Consip, si inserisce nel percorso di cambiamento indirizzato dal Piano industriale 2026-2029, con l’obiettivo di rafforzare efficienza, qualità e trasparenza degli acquisti pubblici.

Pa, sarà l’AI a gestire i contratti pubblici – PA Magazine