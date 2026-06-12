sabato, Giugno 13, 2026
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Vigili del fuoco

Roghi nel Salento, fiamme nella zona del Lido Fontanelle e a Punta Prosciutto: vigili del fuoco in azione

Il Faro

n incendio è divampato nel Salento, nella zona adiacente al Lido Fontanelle, ad Ugento, con le fiamme che stanno interessando un’area di canneto nei pressi delle dune del parco.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. La situazione è in aggiornamento. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio né l’estensione precisa dell’area coinvolta.

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso a Punta Prosciutto, località di Porto Cesareo. Il rogo a ridosso della zona boscata, viene alimentato dal forte vento di tramontana. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto sono in arrivo due canadair.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/2011526/roghi-nel-salento-fiamme-nella-zona-del-lido-fontanelle-vigili-del-fuoco-in-azione.html

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