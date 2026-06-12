Roma, alla Lumsa nasce il primo sportello per i minori vittime di violenza

MATTEO MARTINELLI

Un presidio concreto nel cuore di Roma per ascoltare, proteggere e orientare i più giovani. Il prossimo 15 giugno, la Libera Università Maria Santissima Assunta inaugurerà un nuovo sportello interamente dedicato alla tutela dei minori vittime di reato, abbuso e violenza. L’appuntamento è fissato per le ore dodici presso la Sala Pia dell’ateneo, in via di Porta Castello 44, per quello che si presenta come il primo servizio di questo genere attivato sul territorio di Roma e provincia.

Il progetto nasce per essere un punto di riferimento qualificato non solo per i ragazzi, ma soprattutto per gli adulti che fanno parte della loro quotidianità, come genitori, insegnanti, educatori e operatori sociali o sanitari. Chiunque si trovi ad affrontare o a dover decifrare situazioni di disagio, sofferenza o sospetta vittimizzazione di bambini e adolescenti potrà trovare in questo spazio un supporto specialistico orientato alla prevenzione e alla tutela.

L’iniziativa è il risultato di una stretta sinergia istituzionale che vede collaborare l’Università Lumsa e la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, con il contributo fondamentale dell’ASL Roma 1, dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale.

Al taglio del nastro presenzieranno i principali rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Tra gli interventi previsti ci saranno quelli del presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma, del rettore dell’ateneo Francesco Bonini e della garante regionale Monica Sansoni. Accanto a loro, l’inaugurazione vedrà la partecipazione della professoressa Letizia Caso, responsabile scientifica del progetto, del direttore dell’Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle, della presidente dell’ordine degli psicologi Paola Medde e di Giovanni Impagliazzo, responsabile tecnico delle procedure per l’assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale.