Torre Annunziata, incendio nell’ex Dalmine: vigili del fuoco sul posto

Momenti di paura a Torre Annunziata nel pomeriggio di oggi per un incendio sviluppatosi nell’ex Dalmine. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, il rogo ha interessato le erbacce presenti all’interno della struttura. Sul posto anche la Polizia Municipale per mettere in sicurezza l’area.

A causa dell’intervento dei soccorsi e delle misure di sicurezza adottate, la circolazione risulta consentita in direzione Castellammare di Stabia, mentre al momento non è possibile transitare in direzione Torre del Greco. Disagi al traffico nella zona, con rallentamenti e deviazioni in corso. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.