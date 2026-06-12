Tragedia ai Castelli Romani, studente di 16 anni si toglie la vita: la Procura apre un’inchiesta

MATTEO MARTINELLI

La Procura della Repubblica di Velletri ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, in relazione alla drammatica scomparsa di un ragazzo di sedici anni. Il giovane si è tolto la vita lo scorso 9 giugno in un comune dell’area dei Castelli Romani, in provincia di Roma, a pochissime ore dalla conclusione dell’anno scolastico. La notizia è stata resa nota dall’agenzia di stampa LaPresse.

Il ragazzo frequentava il secondo anno di un liceo classico della zona. Subito dopo il ritrovamento del corpo, i carabinieri hanno avviato accertamenti approfonditi per ricostruire con esattezza il contesto e le motivazioni che potrebbero aver portato al gesto estremo. Tra gli elementi principali al vaglio degli investigatori c’è il telefono cellulare del sedicenne, tempestivamente sequestrato per verificare l’eventuale presenza di messaggi legati a episodi di bullismo o ad altre pesanti situazioni di disagio.

Al momento le autorità non escludono alcuna pista investigativa. Gli inquirenti stanno inoltre esaminando con attenzione una lettera che il giovane avrebbe lasciato ai propri genitori prima di morire. Nel frattempo, la direzione dell’istituto scolastico ha convocato d’urgenza gli studenti, le famiglie e il corpo docente, predisponendo un servizio straordinario di supporto psicologico per aiutare l’intera comunità a elaborare il trauma.

La tragedia ha scosso profondamente i comuni dell’area tuscolana e prenestina frequentati dal giovane. In una nota ufficiale, il liceo classico ha espresso il proprio dolore comunicando la prematura scomparsa del caro alunno, unendosi al cordoglio della cittadinanza e stringendosi in un grande abbraccio attorno alla famiglia colpita da questo immenso lutto.