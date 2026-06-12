VIDEO – Ecco “Fiamma”, il cane-robot che dà una mano ai vigili del fuoco

La tecnologia per amica. Ecco Fiamma, il cane-robot “addestrato” per poter intervenire negli scenari più pericolosi in cui i vigili del fuoco sono chiamati a operare. È stato presentato a margine dell’Academy dei centri di eccellenza dell’Unione europea ospitata al campus delle Nazioni unite di Torino. Insieme al laboratorio biologico mobile, quello chimico, il nucleo operativo che si occupa di rilevamento, campionamento, monitoraggio e controllo missione e ad alcune tecnologie immersive per addestrare i soccorritori.

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