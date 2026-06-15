Festival della Luce Lake Como: Fotonica illumina il futuro

Dedicato alla fotonica, il settore della ricerca che studia e sviluppa le applicazioni della luce, il Festival riunirà alcuni dei più autorevoli esponenti della ricerca internazionale e offrirà l’opportunità di conoscere da vicino temi e tecnologie che stanno trasformando ambiti come le tecnologie quantistiche, le telecomunicazioni, la medicina e l’astrofisica.

Per nove giorni la città diventerà un punto di incontro tra ricerca scientifica, cultura e cittadinanza. In piazza, a teatro, nei musei e negli altri luoghi del Festival, scienziati, ricercatori e divulgatori dialogheranno con il pubblico attraverso incontri, laboratori, installazioni, osservazioni astronomiche ed esperienze immersive. Piazza Verdi sarà il centro delle attività e si trasformerà in un vero e proprio villaggio della scienza. Qui troveranno spazio la Yurta, una grande tenda circolare dedicata agli incontri con il pubblico, e i container che ospiteranno laboratori, installazioni ed esperienze interattive.

Particolare attenzione sarà riservata ai più giovani. Il Festival coinvolgerà bambini e ragazzi delle scuole, studenti universitari, insegnanti, studiosi, famiglie, appassionati e curiosi, con proposte pensate per pubblici diversi e differenti livelli di approfondimento. Tra gli appuntamenti in programma, quasi 200 studenti delle scuole secondarie di II grado saranno coinvolti nella restituzione di Talent Garden, progetto che nell’edizione per l’anno scolastico 2025/2026 realizzata nell’ambito del Bicentenario Voltiano, li ha resi protagonisti della produzione culturale e scientifica del territorio attraverso percorsi partecipativi dedicati all’eredità di Alessandro Volta, tra podcast, esperimenti, creazioni grafiche e approfondimenti scientifici. L’iniziativa culminerà in un evento pubblico all’Auditorium Scacchi della Camera di Commercio di Como-Lecco. Accanto agli incontri scientifici, il Festival proporrà iniziative che mettono in dialogo scienza, musica, teatro e arti