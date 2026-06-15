Meteo, esplode il grande caldo: temperature fino a 39 gradi e notti tropicali. Regioni e città da bollino rosso, i giorni peggiori

Caldo record in arrivo: l’estate accelera all’improvviso e l’Italia si prepara a vivere una settimana con la prima vera ondata di calore del 2026. L’anticiclone subtropicale è pronto a conquistare il Mediterraneo e, da metà settimana, verrà rinforzato da masse d’aria direttamente provenienti dal Nord Africa.

Il risultato sarà un’impennata delle temperature con valori fino a 10-12 gradi oltre la media del periodo, notti tropicali e caldo afoso soprattutto nelle grandi città. Le ultime elaborazioni confermano una progressiva intensificazione del caldo nel corso della prossima settimana, con il picco atteso tra giovedì e il prossimo weekend, quando alcune località potrebbero sfiorare i 38-39°C.

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