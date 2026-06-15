Operazione anti abusivismo a Ostia sequestrati cibi e merci false sulle spiagge

Gli agenti in borghese del gruppo di Sicurezza Pubblica Emergenziale con il personale del X Gruppo Mare della polizia locale, hanno completato un massiccio intervento di contrasto all’abusivismo commerciale sul litorale di Ostia durante il fine settimana del 13 e 14 giugno.

Il bilancio dell’azione estiva si traduce nel sequestro di ingenti quantitativi di merci prive di qualsiasi autorizzazione commerciale e sanitaria. Sotto la lente d’ingrandimento dei controlli sono finiti i carretti itineranti attrezzati per la vendita di cibo e bevande.

Tra i beni sequestrati figurano pannocchie cucinate in condizioni igieniche precarie e postazioni mobili per la preparazione di granite, prive dei requisiti minimi previsti dalle normative sulla sicurezza alimentare. I controlli non si sono limitati al settore gastronomico ma hanno interessato anche il mercato delle merci contraffatte.

Gli agenti hanno rimosso dalle spiagge numerosi articoli tra cui occhiali da sole, teli mare, abbigliamento recante marchi prestigiosi falsificati e accessori balneari pronti per essere venduti ai bagnanti. Tutto il materiale e le attrezzature sono stati caricati sui mezzi di servizio per la successiva confisca amministrativa e penale. I monitoraggi in abiti civili continueranno nei prossimi giorni sia sulle spiagge libere sia all’interno degli stabilimenti balneari. Videoservizio di Mino Ippoliti

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