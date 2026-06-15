Roma, la Galleria Alberto Sordi diventa una piazza per l’educazione alle relazioni

MATTEO MARTINELLI

La Galleria Alberto Sordi ha ospitato la campagna di Coop sull’inclusione di genere “Close the Gap” con l’evento “Una piazza per parlare di educazione alle relazioni”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roma, ha riunito istituzioni, associazioni e figure del panorama civile, scientifico e culturale per discutere di parità, rispetto e contrasto alla violenza.

Ad aprire la mattinata è stato lo scrittore e insegnante Enrico Galiano con una lezione-show dedicata alle discriminazioni, seguito dagli interventi dell’assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli, della presidente di Coop Italia Maura Latini e della presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Etruria Simonetta Radi. Al dibattito hanno preso parte anche numerose realtà del settore, tra cui la Fondazione Giulia Cecchettin, Differenza Donna, Amnesty International Italia e Arcigay.

I vertici di Coop hanno colto l’occasione per ribadire la necessità di introdurre l’educazione affettiva e relazionale obbligatoria nelle scuole, ponendosi in contrasto con le recenti riforme del Ministero dell’Istruzione. La campagna, che da anni sostiene i centri antiviolenza e i progetti di inserimento lavorativo, proseguirà il suo percorso il 26 giugno a Perugia all’interno del festival “L’Umbria che spacca”, oltre a finanziare i progetti di Arcigay durante il Pride Month in corso.