Nel corso di un servizio straordinario di controllo nella zona della movida di Trastevere, la Polizia ha effettuato una serie di interventi che hanno portato a un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una denuncia per ricettazione e un’ulteriore denuncia per frode in commercio.

L’operazione ha coinvolto anche un esercizio commerciale situato in viale di Trastevere, destinatario di cinque sanzioni amministrative per un totale di circa 20mila euro. Le violazioni riscontrate riguardano numerose irregolarità in materia di lavoro e sicurezza alimentare, tra cui la presenza di lavoratori senza regolare contratto e la mancanza della tracciabilità dei prodotti alimentari.

Durante i controlli sono state identificate 91 persone e controllati 5 veicoli. Gli agenti hanno inoltre sequestrato e successivamente distrutto circa 4 chilogrammi di alimenti ritenuti di dubbia provenienza.

Gli esiti dell’attività ispettiva sono stati trasmessi alla competente ASL per ulteriori verifiche e approfondimenti.

https://www.ilmessaggero.it/video/roma/trastevere_un_arresto_per_droga_denunce_e_multe_per_20mila_euro_a_un_locale-9593446.html