Ambulanza prende fuoco sulla 131 a Sassari

Sulla statale 131, per Sassari, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’ambulanza, coinvolta in un incendio. Erano da poco passate le 19:44 quando il suo viaggio si è trasformato in un incubo di fuoco e paura, proprio all’altezza dell’uscita per la città. Il mezzo di soccorso stava transitando lungo la principale arteria sarda quando, per cause ancora in corso di accertamento – presumibilmente un guasto meccanico o un cortocircuito improvviso nel vano motore –, il conducente ha avvertito un forte odore di bruciato, seguito immediatamente dalle prime fiamme.

L’autista ha avuto la prontezza di riflessi di accostare l’ambulanza a bordo carreggiata, abbandonando rapidamente l’abitacolo prima che il fuoco avvolgesse completamente il mezzo. In pochissimi minuti le fiamme hanno letteralmente divorato la carrozzeria, trasformando il veicolo sanitario in una vera e propria torcia visibile a chilometri di distanza.

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