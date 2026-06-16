Incidente stradale in città, tre auto coinvolte: una prende fuoco. Ci sono feriti

Attimi di autentica paura, nel pomeriggio di martedì 16 in via Argine Ducale, a Ferrara, quando due auto si sono scontrate: nell’impatto, una delle vetture coinvolte nel sinistro ha preso immediatamente fuoco. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno poi preso di mira anche una terza macchina.

Sul posto sono, così, giunti immediatamente i sanitari del 118, i pompieri e gli agenti della polizia locale. Secondo quanti si apprende, tutte le persone coinvolte nell’incidente non sarebbero comunque rimaste ferite in maniera seria. Alla polizia locale è toccato il compito di effettuare i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.

Parallelamente, per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, la via è stata chiusa al traffico, creando non pochi problemi alla circolazione. I tempi lunghi per la riapertura sono, poi, dipesi anche dalle successive operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e dalla pulizia del tratto interessato dal sinistro e dall’incendio.