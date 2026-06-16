Incidente tra un mezzo pesante e un’autovettura- un morto e una ferita

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

A22, LOCALITÀ PASTRENGO (VR), – Intervento dei Vigili del fuoco stamattina, poco dopo le 7:30, lungo l’Autostrada del Brennero A22, in località Pastrengo (VR), al km 211+500 in direzione Verona, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Le squadre dei Vigili del fuoco, giunte sul posto da Bardolino con il supporto dell’autogru da Mantova, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i due occupanti dell’auto: un uomo di 27 anni alla guida e una donna di 29 anni.

La passeggera, una volta liberata dall’abitacolo, è stata affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Verona.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il conducente non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso sul posto.

Presenti anche la Polizia Stradale e il personale dell’Autostrada del Brennero per la gestione della viabilità e i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del fuoco si sono concluse intorno alle ore 11:00.