Lamezia Terme, doppio incendio nell’azienda agricola di Doris Lo Moro: presentata denuncia

A Lamezia Terme cresce l’attenzione attorno a quanto accaduto nell’azienda agricola situata in località Persicara e riconducibile all’ex magistrato ed ex parlamentare Doris Lo Moro. Dopo il secondo episodio, è stata presentata denuncia alle autorità competenti affinché vengano chiarite dinamica e responsabilità.

Il nuovo incendio si è sviluppato nella giornata di ieri nello stesso fondo agricolo già interessato da un precedente rogo nel pomeriggio dell’altro ieri. In quella circostanza l’intervento dei Vigili del Fuoco aveva consentito di contenere e spegnere le fiamme, evitando conseguenze ulteriori e mettendo in sicurezza l’area.

Il ripetersi dell’episodio a distanza di poche ore ha però inevitabilmente alzato il livello di attenzione. Le squadre di soccorso sono tornate sul posto per le operazioni di spegnimento e per impedire che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente, anche in considerazione delle condizioni climatiche e della vulnerabilità delle aree agricole durante il periodo estivo.

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