Plovdid (BGR), Giorgia Pelacchi conquista il bronzo in Coppa del Mondo di Canottaggio
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
Si è svolta dal 12 al 14 giugno presso il campo di regata di Plovdiv, in Bulgaria, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio.
Giorgia Pelacchi, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, finalista olimpica a Parigi 2024 con l’otto femminile, ha conquistato la medaglia di Bronzo nella specialità “quattro senza” insieme alle azzurre Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini.
La portacolori dei Vigili del fuoco, capovoga dell’armo azzurro, è riuscita a tenere l’imbarcazione italiana sempre saldamente al terzo posto dietro Stati Uniti e Nuova Zelanda, senza farsi avvicinare dalla Romania giunta quarta.
La prestazione dell’equipaggio azzurro è stato un ottimo banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che vedranno un agosto denso di impegni tra Campionati Europei, Campionati Mondiali e Giochi del Mediterraneo.