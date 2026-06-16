San Maurizio Canavese celebra 150 anni di storia e di servizio

VIGILI DEL FUOCO

È il 1876 quando il gruppo dei pompieri sanmauriziesi viene ufficialmente istituito come Compagnia Operai Guardie a Fuoco di San Maurizio. Già dieci anni prima, tuttavia, la Società di Mutuo Soccorso aveva acquistato la prima “tromba da incendio”, utilizzata per dare l’allarme in caso di incendi nelle cascine, nei fienili e nei laboratori artigiani.

Da allora è stata percorsa molta strada. In un secolo e mezzo il Distaccamento è cresciuto insieme al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, rafforzando il proprio legame con le istituzioni, con il territorio e con la cittadinanza.

Dal 12 al 14 giugno 2026 San Maurizio Canavese ha celebrato questo importante anniversario con tre giornate dedicate alla memoria, alla sicurezza, alla formazione e alla partecipazione della comunità.

Il momento centrale della manifestazione si è svolto sabato 13 giugno in piazza Marconi, alla presenza delle autorità della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, del Comando provinciale di Torino, delle Forze dell’Ordine e di numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, ing. Alessandro Paola, il Dirigente vicario del Comando di Torino, ing. Giuseppe Giannace, intervenuto in rappresentanza del Comandante provinciale ing. Francesco Orrù, l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, i consiglieri regionali Fabrizio Ricca e Paolo Ruzzola, il Viceprefetto e una numerosa delegazione di sindaci e amministratori del territorio.

Il taglio del nastro si è svolto insieme ai sindaci dei Comuni del Ciriacese e al primo cittadino di San Maurizio Canavese, Michelangelo Picat Re. La benedizione impartita da Padre Gabriel ha poi aperto ufficialmente le attività della giornata.

La cerimonia è stata ulteriormente impreziosita dalla lettura del messaggio inviato dal Ministro della Difesa, on. Guido Crosetto, e dalla proiezione del videomessaggio del Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, trasmesso direttamente da Roma.

Grande spazio è stato dedicato anche ai più giovani. Centinaia di bambini e bambine hanno partecipato a Pompieropoli, avvicinandosi attraverso il gioco ai temi della sicurezza e del soccorso e coronando, per un giorno, il sogno di diventare piccoli Vigili del Fuoco. Nell’occasione sono stati inoltre premiati i vincitori del concorso di disegno realizzato con le classi primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Maurizio Canavese.

L’esposizione delle antiche pompe a mano e dei più moderni mezzi di soccorso, compresi quelli ad alimentazione elettrica, ha raccontato l’evoluzione tecnologica e operativa del Corpo nazionale, costantemente impegnato a garantire un servizio sempre più moderno ed efficace.

Alla manifestazione hanno preso parte anche le associazioni locali, i volontari della Protezione Civile e dell’AIB, le famiglie e numerosi cittadini, confermando il profondo legame che da 150 anni unisce il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di San Maurizio Canavese alla propria comunità.