Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Vanoni, a Sondrio, dove attorno alle 18.30 è scattato un intervento di soccorso che ha coinvolto sanitari, forze dell’ordine e Vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe nato da una lite tra gruppetti di ragazzini, per lo più minorenni. Nel corso del diverbio, uno dei giovani avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino probabilmente all’indirizzo degli altri ragazzi, finendo però per coinvolgere anche numerose persone che uscivano dal vicino supermercato.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze del 118, gli agenti della Questura di Sondrio e i Vigili del fuoco. I sanitari hanno visitato e soccorso almeno cinque persone, tra cui alcuni bambini. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato serie conseguenze.

https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/sondrio/sondrio-e-cintura/sondrio-lite-con-spray-al-peperoncino-tra-ragazzini-cinque-persone-soccorse-o_3889346_11