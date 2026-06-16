martedì, Giugno 16, 2026
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VIDEO – Incendio in un ippodromo a Treviso, morti almeno sei cavalli

Il Faro

Un incendio divampato per cause ignote in una scuderia dell’ippodromo “Sant’Artemio”, di Treviso, ha provocato questo pomeriggio la morte per soffocamento di sei cavalli.

Il bilancio è provvisorio perché i vigili del fuoco sono ancora sul posto impegnati ad estinguere il rogo e non è escluso che nel box si trovino altri animali.
    Parte della struttura, al cui interno si trovava una grande quantità di paglia, è crollata.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/16/incendio-in-un-ippodromo-a-treviso-morti-almeno-sei-cavalli_b57392ea-99d8-4347-a87e-f665913f970d.html

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