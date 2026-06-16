VIDEO – Incendio in un ippodromo a Treviso, morti almeno sei cavalli

Un incendio divampato per cause ignote in una scuderia dell’ippodromo “Sant’Artemio”, di Treviso, ha provocato questo pomeriggio la morte per soffocamento di sei cavalli.

Il bilancio è provvisorio perché i vigili del fuoco sono ancora sul posto impegnati ad estinguere il rogo e non è escluso che nel box si trovino altri animali.

Parte della struttura, al cui interno si trovava una grande quantità di paglia, è crollata.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/16/incendio-in-un-ippodromo-a-treviso-morti-almeno-sei-cavalli_b57392ea-99d8-4347-a87e-f665913f970d.html