Coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah

Coloni israeliani hanno incendiato gli ingressi di due moschee nei villaggi di Jaljulia e Mazra’a al-Nubani, a nord di Ramallah, e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e di incitamento all’odio. Lo hanno riportato i media palestinesi, che hanno pubblicato immagini dell’accaduto.

Secondo fonti dell’agenzia di stampa Wafa, i residenti hanno affrontato i coloni che tentavano di incendiare la moschea, mentre le forze israeliane hanno successivamente fatto irruzione nella città, sparando gas lacrimogeni e granate stordenti.

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