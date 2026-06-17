Frosinone – Boato nella notte, scoppia un incendio in un’abitazione del centro storico: residenti in strada

Frosinone – Momenti di forte apprensione nella notte, intorno alle 2, quando un incendio è divampato all’interno di un’abitazione nel centro storico in via Angelo Barletta, costringendo all’intervento i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso, l’uomo che viveva nell’appartamento, proprietario dell’immobile e residente da solo, si sarebbe accorto in tempo del principio d’incendio, riuscendo a lasciare l’abitazione pochi istanti prima che le fiamme si propagassero con maggiore intensità.

Subito dopo si sarebbe verificato anche un forte boato che ha svegliato e spaventato i residenti della zona. Diversi vicini sono usciti in strada per precauzione, ma fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

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