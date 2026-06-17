Attimi di forte apprensione questa mattina a Vittoria, nell’area dell’ex fiera Emaia.

Durante lavori di scavo, i mezzi in azione hanno tranciato una condotta principale, causando una massiccia e ben visibile fuoriuscita di gas.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una vera e propria “task force” dei Vigili del Fuoco, impegnata a mettere in sicurezza il perimetro, controllare i livelli di saturazione dell’aria e coordinare, insieme ai tecnici della rete del gas, le delicate operazioni di ripristino.

Per ragioni di sicurezza pubblica, le autorità hanno disposto la chiusura immediata della Strada provinciale 18 (SP 18) nel tratto che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

https://www.lasicilia.it/news/attualita/3049711/fuga-di-gas-vicino-all-emaia-sul-posto-i-vigili-del-fuoco.html