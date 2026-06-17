mercoledì, Giugno 17, 2026
Ultimo:
cronaca

Fuga di gas vicino all’Emaia, sul posto i vigili del fuoco

Il Faro

Attimi di forte apprensione questa mattina a Vittoria, nell’area dell’ex fiera Emaia.

Durante lavori di scavo, i mezzi in azione hanno tranciato una condotta principale, causando una massiccia e ben visibile fuoriuscita di gas.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una vera e propria “task force” dei Vigili del Fuoco, impegnata a mettere in sicurezza il perimetrocontrollare i livelli di saturazione dell’aria e coordinare, insieme ai tecnici della rete del gas, le delicate operazioni di ripristino.

Per ragioni di sicurezza pubblica, le autorità hanno disposto la chiusura immediata della Strada provinciale 18 (SP 18) nel tratto che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

https://www.lasicilia.it/news/attualita/3049711/fuga-di-gas-vicino-all-emaia-sul-posto-i-vigili-del-fuoco.html

Potrebbe anche interessarti

Cortina, cane cade in un crepaccio per 5 metri: salvato dai pompieri

Il Faro

Iran, il capo dell’antiterrorismo abbandona Trump: ‘La guerra non serviva’

Il Faro

Ex Ilva: dal 28/3 Cigs per 3mila (2500 a Taranto)

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *