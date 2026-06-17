Guastalla, cadavere pensionato ripescato dal canale Fiuma

Guastalla (Reggio Emilia), 17 giugno 2026 – Lunghe ore di ricerche, alla periferia di Guastalla, dopo il rinvenimento di un’auto in uso a un pensionato di 94 anni, residente nella Bassa, che si temeva potesse essere finito in un canale di bonifica, in zona Fiuma.

Le attività di ricerca sono concentrate all’impianto di bonifica del consorzio Terre dei Gonzaga, in via Ponte Pietra tra San Giacomo e San Rocco, dove la vettura è stata rinvenuta dai familiari dell’uomo e dove ieri e stamattina sono intervenuti anche i sommozzatori per un sopralluogo nei pressi del ponte, dopo che è stato calato il livello delle acque. La zona è stata sorvolata anche da un elicottero Drago dei vigili del fuoco. Controllato in modo capillare anche un lungo tratto di canale, fin verso la zona di Tagliata, verso la zona nord, al confine con Luzzara.

E in mattinata, a cinque chilometri dal luogo del rinvenimento dell’auto, è stato recuperato il cadavere dell’uomo. Sono ancora in corso gli accertamenti per cercare di chiarire quanto accaduto. I vigili del fuoco di Guastalla sono stati impegnati insieme alle squadre specializzate in questo tipo di operazioni, operando soprattutto attorno al corso d’acqua della bonifica.

https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/guastalla-pensionato-ripescato-dal-canale-fiuma-b1fb9131