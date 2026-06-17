I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania conquistano ottimi piazzamenti ai campionati Italiani di Triathlon Olimpico
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
Si è conclusa con successo per gli atleti del comando Etneo, la partecipazione al 22 Campionato Italiano VV.F. di Triathlon Olimpico, tenutosi a Bardolino (VR), sabato 13 giugno 2026.
La rappresentativa del comando ha infatti conquistato il terzo posto, grazie all’atleta Barbera William che ha ottenuto anche il primo posto in categoria M1, ed il 27 posto assoluto con l’atleta Sinardo Santo risultato quarto in categoria M2.
La competizione ha visto impegnati 60 atleti, provenienti da tutta Italia ed il comando di Catania ha ottenuto così un buon sesto posto su 18 partecipanti.