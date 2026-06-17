Intervento di soccorso questa mattina nelle acque del Lago Maggiore, a Pallanza, dove i vigili del fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Ossola hanno salvato un piccolo di cigno rimasto impigliato in una recinzione metallica.

L’allarme è stato lanciato da una turista statunitense che, nei pressi degli scogli dell’isolotto San Giovanni, ha notato un cigno adulto accanto al suo piccolo, il quale continuava a pigolare mostrando evidenti segnali di difficoltà.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato il giovane esemplare bloccato tra le maglie di una rete metallica parzialmente sommersa. Utilizzando alcune cesoie, i vigili del fuoco hanno tagliato la recinzione e liberato l’animale. Concluso l’intervento, il piccolo cigno è stato rimesso in libertà in buone condizioni, tornando a nuotare accanto alla madre nelle acque del lago.

https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2026/06/15/video/il_piccolo_di_cigno_salvato_dai_vigili_del_fuoco_di_verbania_e_restituito_alla_mamma-15660215/?ref=ST-LA-1